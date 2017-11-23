В Мадриде проходит алкогольная ярмарка Madrink Market

23 ноября на площади Пласа-де-ла-Себада в Мадриде открылась рождественская ярмарка с крафтовым сидром, вином и пивом Madrink Market.

На ярмарке посетители смогут не только попробовать сидр, вино и пиво, но и купить понравившиеся напитки в подарочных упаковках. Организаторы обещают специальные предновогодние цены, которые будут ниже обычных на подобных мероприятиях, пишет Europa Press.

Ярмарка призвана объединить не только любителей алкогольных напитков, но и профессионалов, заинтересованных в этой продукции. К участию в мероприятии приглашены многочисленные дистрибьюторы, консультанты, специалисты в сфере гостеприимства и торговли, которые смогут ознакомиться с ассортиментом, наладить контакты и договориться о потенциальном сотрудничестве.

В пятницу и субботу рынок на площади будет работать дольше, чем в другие дни, и, по задумке организаторов, он должен стать центром ночных развлечений в столице.

Ярмарка продлится до 26 ноября. Вход свободный.