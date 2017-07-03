В Мадриде открылся первый испанский центр для сиесты

В мадридском районе Нуэвос-Министериос открылось первое в Испании заведение для сиесты, сообщает Conde Nast Traveler. Его клиенты могут не только остаться здесь на дневной сон, но и воспользоваться беспроводным подключением по Wi-Fi, планшетами и кофе-машиной. Им также предоставляются беруши и тапочки.

Идея проекта Siesta&Go зародилась у его создательницы Марии Эстрельи Хорро де Инса во время путешествия. "Мы заметили, что в японских Токио и Киото подобные центры широко распространены, и подумали, что было бы неплохо сделать нечто похожее в Испании," - говорит Мария Эстрелья, 32-летняя уроженка Сеуты, модный дизайнер и с недавнего времени бизнес-вумен.

Центр Siesta&Go находится на столичной улице Оренсе, в самом центре финансовой жизни города. Всего в нем насчитывается 7 индивидуальных комнат и 6 двухэтажных кроватей. Работает Siesta&Go с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. "Минимального времени пребывания у нас нет: клиент может сам выбрать его продолжительность в зависимости от своих потребностей. Всем гостям мы бесплатно предоставляем запас в 5 минут", - отмечает Хорро де Инса.

Утром основную массу клиентов составляют иностранные путешественники, которые уже выписались из отеля и проводят время в Siesta&Go перед отправлением домой. После этого приходят жители Мадрида, пережидающие здесь время между встречами или отдыхающие в обеденный перерыв. "Клиенты иногда спрашивают нас, можно ли спать в комнатах вдвоем и заверяют, что это только для сна, однако использовать их разрешается лишь в индивидуальном порядке", - напоминает Мария Эстрелья.

Чаще всего посетители проводят в Siesta&Go 25 минут, что обходится им в 5,75 евро без абонемента. Помимо этого, они могут воспользоваться зарядными устройствами для мобильных, бесплатным подключением по Wi-Fi, берушами и наушниками с эффектом подавления шумов. Им также предоставляется свежая пресса. Будильников в комнатах Siesta&Go нет, однако работники центра будят гостей в указанное ими время.