В Мадриде больше туристических апартаментов, чем в Барселоне

Мадрид обошёл Барселону не только по количеству жилья, сдающегося в аренду туристам, но и по концентрации туристических апартаментов.

В исследовании Университета Алькала сообщается, что в одном лишь центральном районе Мадрида сконцентрировано 62% апартаментов, которые предлагаются в краткосрочную аренду на портале Airbnb. В Барселоне основная масса туристического жилья приходится на районы Эшампле и Сьютат-Велья, где находится 56% квартир, сдающихся туристам.

При этом в исследовании отмечается, что в Мадриде нагрузка менее заметна, поскольку туристы традиционно проявляют к Барселоне больший интерес, и туризм играет более значительную роль в каталонской столице.

По подсчётам исследователей, в столице Испании в январе 2018 года в аренду сдавалось 10 338 квартир, 5758 отдельных комнат и 207 общих комнат. Самым дорогим районом оказалась Саламанка, на которую приходится 7% предложений. Средняя цена за ночь составляет в этом районе 128 евро. В центральном районе столицы ночь в туристических апартаментах в среднем обходится в 93 евро, что близко к среднему показателю по городу – 94 евро.

В Барселоне по состоянию на апрель 2017 года на платформе бронирования было зарегистрировано 8869 квартир, 8593 отдельных комнаты и 190 общих комнат. Самые дорогие квартиры предлагали в аренду в Саррия-Сант-Жерваси, где средняя цена составляет 175 евро. По району Эшампле средняя цена за ночь – 154 евро, а по Барселоне в целом – 138 евро.