В Кордове стартовал Фестиваль патио

В Кордове 6 мая начался Фестиваль патио, который продлится до 19 мая. Жители города примут участие в борьбе за звание обладателя самого красивого внутреннего двора. По этому случаю патио украсят цветами, растениями, фонтанами и другими декоративными элементами.

В этом году участвующие в конкурсе дворики будут открыты для посещения с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:00. Чтобы сориентироваться и правильно выстроить свой маршрут, можно воспользоваться сайтом patios.cordoba.es, которые собрал всю актуальную информацию о фестивале.

Эта традиция берет свое начало в 1921 году, когда мэрия впервые организовала конкурс. А в 2012 году Фестиваль патио был признан объектом нематериального наследия ЮНЕСКО.