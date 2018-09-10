В Каталонии запустили автобус без водителя

Каталонские власти запустили новый автобус, который перевозит пассажиров без водителя. Испытания беспилотного электробуса пройдут в нескольких городах, первым из которых стал Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона).

Позже, в сентябре и октябре, автобус отправится в Таррасу, Сабадель, Жирону, Реус, Эль-Вендрель, Марторель и Вик.

На открытии проекта присутствовали советник по территории и устойчивости Дамиа Кальвет, мэр Сан-Кугат-дель-Вальес Кармела Фортуни и президент Ассоциации муниципалитетов по мобильности и городскому транспорту Жорди Сена.

Представители каталонского правительства заявили, что важно начать тестировать такие средства передвижения, чтобы «визуализировать мобильность будущего», добавив, что на пути к переходу на электрический транспорт необходимо также преобразовать инфраструктуру.

Обкатка автономного электробуса в Каталонии направлена на то, чтобы позволить гражданам познакомиться с беспилотным транспортом, а также проанализировать изменения, которые потребуются городам, чтобы адаптироваться к ним.

Автобус, который получил название Èrica, рассчитан на 12 человек и на 100%работает на электроэнергии. Он также оборудован для нужд людей с ограниченными физическими возможностями.