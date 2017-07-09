В Каталонии появились экскурсии по заброшенным бункерам

В окрестностях каталонского муниципалитета Гарригелья находится множество бункеров, возраст которых составляет более 60 лет. В общей сложности в этом районе насчитывается 380 различных конструкций послевоенного периода, которые в настоящее время заброшены, пишет La Vanguardia. Местную жительницу, молодого архитектора Аделу Хели Антико, эта тема настолько заинтересовала, что два года она посвятила ей свою дипломную работу. Собранного материала оказалось так много, что в результате на его основе Хели написала книгу "Маршрут по укрепленной Гарригелье. Расшифровывая бункеры: архитектура и ландшафт".

В ходе исследований Адела выяснила, что в общей сложности существует до восьми видов подобных построек, определяемых их назначением и снаряжением, которое в них предстояло хранить. Так, в зависимости от этих факторов бункеры предназначались для наблюдений, пулеметов для противовоздушной обороны, гранатометов, пехотных и противотанковых орудий, пулеметов и винтовок, а также для укрытия людей.

Бункеры Гарригельи входили в состав Пиренейской линии, строительство которой велось по приказу диктатора Франко с 1944 по 1950 годы, и ни разу не были использованы. Подобные сооружения встречаются во всех северных районах Испании, однако городок занимает на карте особое место, так как здесь насчитывается 380 таких построек.

На основе своих наработок Адела создала маршрут протяженностью 2 километра по бункерам, расположенным на виноградниках Сельскохозяйственного кооператива Гарригельи. "Участники экскурсии увидят, что защитные сооружения полностью интегрированы в ландшафт и имитируют местные постройки", - говорит Хели.

Помимо этого, маршрут также охватывает еще одну инициативу вышеупомянутого кооператива, который активно способствует гнездованию летучих мышей в бункерах: эти животные помогают бороться с вредителями на виноградниках. Кроме того, экскурсия включает в себя дегустацию вин местного производства.

Маршруты стартовали 25 июня. Они будут проводиться в каждое второе воскресенье месяца для групп численностью 20-25 человек. Стоимость участия в них составляет 12 евро. Организаторы не исключают возможности расширения расписания в том случае, если экскурсии будут пользоваться спросом.