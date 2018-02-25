В канарском аэропорту за насмешки над геями задержаны туристы

Сотрудники Гражданской гвардии задержали в аэропорту Гран-Канарии троих британских туристов в возрасте 25-28 лет за то, что те высмеивали сексуальную ориентацию других пассажиров.

Жертвами насмешек также оказались британцы, также летевшие на Канары из Англии. По прибытию в аэропорт пара заявила в полицию. Они сообщили об оскорблениях в свой адрес, которые начались на борту и продолжились в автобусе, доставлявшем пассажиров от трапа к терминалу. Пострадавшие также предоставили описание обидчиков, что позволило агентам задержать их.

Задержанные предстанут перед судом Тельде (Лас-Пальмас). Их обвиняют в преступлении против фундаментальных прав человека, гарантированных конституцией, и дискриминации.