В Испанию пришел шторм "Ана"

Из-за шторма "Ана" в девяти провинциях на севере Пиренейского полуострова – Астурии, Кантабрии, Риохе, Леоне, Саморе, Бургосе, Паленсии и Сории – было объявлено "красное" штормовое предупреждение. Особенно интенсивным он будет в ближайшие сутки. Как сообщает El Confidencial, непогода стала причиной нарушений авиасообщения: так, чартерный рейс из Алжира, который должен был приземлиться в Виго в 6:30, был перенаправлен в Мадрид, а вылетевшему туда же из столицы борту пришлось вернуться в пункт отправления, что также привело к отмене обратного рейса в 8:45. Кроме того, из-за плохой погоды в аэропортах прибытия под отмену попали рейсы из Севильи в Лондон и из Бильбао в Стамбул. Из-за плохой видимости в пункте назначения рейс Валенсия-Севилья был вынужден приземлиться в Малаге.

В свою очередь, из-за сильного ветра мэрия Мадрида приняла решение о закрытии садов Сесилио Родригес в парке Ретиро. В столице объявлено "желтое" предупреждение, которое будет действовать до понедельника.

Министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо призвал к осторожности водителей, возвращающихся домой после длинных выходных, и посоветовал им воспользоваться системой метеорологической информации Генерального управления дорожного движения (DGT), которая работает в режиме реального времени. Управление по делам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций рекомендует воздержаться от перемещений без крайней надобности.

Шторм "Ана" стал причиной "оранжевого" штормового предупреждения в связи с сильным ветром, дождями и волнами в прибрежных районах, которое было объявлено в Галисии, Астурии, Кантабрии, Стране Басков, Наварре, Риохе, Кастилии и Леоне и Мадриде, а также в провинциях Касерес, Толедо, Сьюдад-Реаль и Гвадалахара. На Балеарском побережье, в Мурсии и Валенсии осадки будут более слабыми.

Во многих районах материковой Испании и на Балеарах также ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 80-100 км/ч и более. Все это также станет причиной сильных волн в прибрежных районах Пиренейского полуострова и вышеупомянутого архипелага.