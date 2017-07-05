В Испании запущен сервис доставки еды и напитков прямо на пляж

Испанские предприниматели создали инновационную платформу Vagueoo.com, с помощью которой отдыхающие могут смогут заказать еду и напитки, не покидая пляжа. Как сообщают информационные агентства страны, использование технологий геолокации позволяет определить точное местоположение клиента на побережье при условии, что тот дал приложению соответствующее разрешение. Управление заказами может осуществляться с помощью любого смартфона, имеющего доступ к сети Интернет, через сайт компании.

Vagueoo.com – первая в стране платформа для доставки заказов в буквальном смысле к лежаку клиента. «Мы своего рода гибрид между службой доставки еды из ресторанов и супермаркетом», - рассказала исполнительный директор стартапа Ана Перес. На первом этапе услуга была внедрена на пляжах Гандии, Бенидорма, Санта-Полы, Вильяхойосы, Кампельо, Сан-Хуана и Салоу. В ближайшие недели компания планирует запустить сервис на популярных побережьях и других испанских регионов.

Услуга ориентирована на вполне конкретную целевую аудиторию – отпускников, желающих отдохнуть. Оборот сектора доставки еды на дом в Испании в прошлом году вырос на 7% и составил 1,14 миллиарда евро. Представители этой сферы прогнозируют, что до 2018 года он вырастет еще на 25%, так как в подобных сервисах потребители особенно ценят их гибкость, благодаря которой они могут сделать заказ из любой точки без необходимости ехать или идти в ресторан.