В Испании выпустили памятные банкноты 0 евро

Изображения памятников испанского культурного наследия (акведука Сеговии, арены Лас-Вентас, Ворот Алькала и Зооаквариума в Мадриде, барселонского Дома Батльо и Кафедрального собора Бургоса) появились на банкнотах из коллекции Euro Souvenir 2018 года.

Банкноты номиналом 0 евро можно приобрести непосредственно на территории памятников наследия.

Задумка родилась во Франции в 2015 году. Её автор Ришар Файе предложил продавать купюры достоинством 0 евро в качестве сувенира из популярных туристических мест. Идея распространилась по всей Европе и прочно укоренилась в Испании.

Памятные банкноты продаются по цене 2 евро. Они напечатаны на настоящей бумаге для денег и имеют все защитные элементы: водяные знаки, медную нить, рельефную печать, голограммы, прозрачные окна, флуоресцентные чернила и уникальный серийный номер.