В Испании устанавят специальные капсулы для сиесты

Туристический портал Hoteles.com запускает в Мадриде кампанию "Спаси сиесту" (Salva la Siesta), организаторы которой намерены призвать к созданию специальных общественных мест для дневного сна по всей Испании. Отдохнувшие люди более работоспособны и креативны, подчеркивают авторы инициативы.
С этой целью портал представит технологические капсулы SieteSillas, которые будут установлены на мадридском вокзале Аточа. Все желающие смогут провести в них сиесту. "Эта практика может стать новой нормой на улицах Испании", - считают представители фирмы.
Помимо этого, в Hoteles.com отмечают, что основная цель заключается в повышении ценности данной привычки и мотивации населения к ее применению на практике: по данным доклада, который также будет опубликован во вторник, 92% испанцев считают сиесту крайне важной частью своей жизни.Темы: Туризм Мадрид