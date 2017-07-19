В Испании появился единый билет на поезд, автобус и в парк развлечений

Железнодорожная компания Renfe и холдинг Parques Reunidos создали пакет Tren+Ocio, который включает в себя билет на пригородный поезд Cercanías до мадридского вокзала Аточа, автобусный трансфер до парка развлечений Parque Warner, а также входной билет в сам комплекс. Как сообщают информационные агентства Испании, приобрести пакет можно за 33 евро в автоматах самообслуживания сети Cercanías или на сайте компании Renfe в разделе RenfeViajes за 30 евро.
Автобусы в Parque Warner отправляются от станции Аточа каждый день с 14 июля по 10 сентябр в 10:30, 11:30 и 12:30. Их остановка находится на улице Мендес Альваро. Обратные рейсы от развлекательного комплекса отходят в 21:00, 22:00 и 23:00. Расписание может быть расширено в зависимости от спроса со стороны пассажиров.
Помимо этого, в разделе Tren+Ocio клиенты также могут приобрести пакет, включающий в себя билет на высокоскоростной поезд AVE или составы среднего и дальнего следования Larga Distancia и Media Distancia до Мадрида со значительной скидкой.
В будущем Renfe и Parques Reunidos планируют создать аналогичное предложение для зоопарка Zoo Aquarium и столичного парка аттракционов, а также других развлекательных комплексов страны.Темы: Туризм