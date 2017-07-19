В Испании появился единый билет на поезд, автобус и в парк развлечений

Железнодорожная компания Renfe и холдинг Parques Reunidos создали пакет Tren+Ocio, который включает в себя билет на пригородный поезд Cercanías до мадридского вокзала Аточа, автобусный трансфер до парка развлечений Parque Warner, а также входной билет в сам комплекс. Как сообщают информационные агентства Испании, приобрести пакет можно за 33 евро в автоматах самообслуживания сети Cercanías или на сайте компании Renfe в разделе RenfeViajes за 30 евро.