В Испании ищут туристов, сбросивших со скалы кабана

В Интернете на этой неделе широко распространилась видеозапись, на которой видно, как несколько человек сбрасывают живого связанного кабана в пропасть.

На официальной странице Гражданской гвардии в Твиттере сообщается, что запись была сделана в Национальном парке Пикос-де-Эуропа в Астурии. Правоохранители призывают граждан не распространять дальше это видео, а также оказать содействие в поиске злоумышленников, сообщив какую-либо известную о них информацию по номеру 062 или на электронный адрес seprona@guardiacivil.org.

В Координационном совете по вопросам экологии в Астурии заявили, что посетителям парка грозит обвинение в жестоком обращении с животными, поскольку на записи видно, что кабан не представлял угрозы. Экологи подчёркивают, что в диких условиях взаимодействие с животными, и тем более их убийство, недопустимо.