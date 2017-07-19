В Испании 28 июля пройдет забастовка железнодорожников

Как говорится в сообщении профсоюзной организации CGT, забастовка направлена против "уничтожения общественного железнодорожного сообщения и рабочих мест в ЖД-секторе". В профсоюзе призывают руководство компаний отказаться от таких механизмов, как "частичный выход на пенсию" и поискать альтернативные способы оптимизации.

По словам организаторов забастовки, это вынужденная мера, продиктованная нежеланием руководства проводить конструктивные переговоры.