В Фигерас летом будут ходить бесплатные автобусы для туристов

Власти Фигераса (Жирона) запускают летнюю акцию Figueres, as you like! Инициатива, направленная на развитие туризма и экономики, включает бесплатные автобусы, которые будут доставлять туристов из Ла-Эскалы (Жирона) и французского Перпиньяна.