В Барселоне закрыли более 2 тысяч нелегальных туристических апартаментов

В мэрии Барселоны сообщили о том, что за последние два года в городе было закрыто 2355 квартир, которые незаконно сдавали в аренду туристам.

По оценкам городских властей, более половины нелегальных апартаментов в столице Каталонии больше не сдаются в аренду. В планах мэрии закрыть еще около 1800 таких помещений. В то же время, ассоциации собственников представляют другие цифры. По их подсчётам, общее число туристических квартир, которые сдаются без лицензии, может достигать 8 тысяч.

Отмечается, что даже владея информацией о незаконной деятельности, властям требуется много времени для проведения всех процудур, и могут пройти месяцы, пока соответствующее решение вступит в силу. Городская администрация сообщает, что 90% нелегальных арендодателей добровольно прекратили деятельность.

Мэрия также ввела дополнительные инспекции, которые проводятся после завершения процесса, чтобы удостовериться, что квартиры в действительности больше не сдаются в краткосрочную аренду.

Инспекторы также внимательно следят за организациями, в том числе международными, которые занимаются субарендой помещений. Причём в некоторых случаях владельцы жилья не знают, в каких целях оно используется. По подсчётам экспертов, на такие организации приходится около 15% нелегального рынка аренды.

Призывая арендодателей и туристов к сознательности, мэрия Барселоны вновь запустила акцию, в рамках которой на улицах каталонской столицы появились кровати как символ отсутствия гарантий в нелегальных туристических апартаментах.

Власти также работают с крупными платформами бронирования, отслеживая потенциальных «нелегалов». В мэрии Барселоны положительно оценили введение на Airbnb дополнительного поля для номера лицензии туристического жилья и выразили надежду на то, что другие порталы примут аналогичные меры.