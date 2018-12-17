В Барселоне снова появился волнорез и новая обзорная площадка с видом на море

Порт Барселоны открыл новые пространства общего пользования у самого берега.
В результате преображения порта появилась новая аллея вдоль волнореза, а также была расширена площадь Роса-дельс-Вентс, на которой расположен отель W.
Волнорез был популярным местом для встреч и прогулок среди предыдущих поколений барселонцев, и в порту надеются возродить эту традицию. Аллея Ромпеолас представляет собой продолжение набережной Барселонеты, которая стала длинее на 400 м. В конце аллеи образовалась смотровая площадка, с которой открывается доступ к пристани Marina Vela, а также панорамный вид на 360°, включающий море, порт, линию города и даже гору Монжуик.
Площадь Роса-дельс-Вентс увеличилась вдвое, на 6,5 тысяч квадратных метров, и сейчас занимает 1,2 га. С неё открываются живописные виды, а украшением площади стали солнечные часы, созданные Рафаэлем Солера Гайа.Темы: Туризм Барселона