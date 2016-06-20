В Барселоне открылся первый в мире спортивный парк развлечений

В минувшую пятницу в Барселоне открылся первый парк развлечений, посвященный спортивной тематике. При строительстве комплекса Open Camp были задействованы различные сооружения Олимпийского кольца Монжуик. Как сообщает La Vanguardia, ожидается, что до конца года парк посетят более 1,2 млн гостей. По замыслу организаторов проекта, он должен вернуть в город спортивный дух, царивший в каталонской столице во время Олимпиады 1992 года.

«Это инновационная и первая в своем роде идея», - заверил директор Open Camp Пако Медина. «С экономической точки зрения, главным видом развлечений является спорт, который опережает даже кино и музыку. Любопытно, что никому не пришло в голову построить парк аттракционов подобного рода», - отметил Медина. По его словам, Open Camp предлагает своим гостям более 30 развлечений, связанных с различными видами спорта – баскетболом, легкой атлетикой, боксом, бейсболом, футболом и другими. Стоимость входного билета варьируется от 10 до 28 евро в зависимости от возраста посетителя. Для групп также предусмотрены скидки.

Опытом Барселоны уже заинтересовались в других городах, в том числе в Риме и Берлине. Данная инициатива позволила создать 270 прямых и 500 косвенных рабочих мест. За последние 18 месяцев в нее было вложено 7,5 млн евро, и в ближайшее время эта цифра увеличится до 10,5 млн. Все средства были получены от частных инвесторов. В последующие 5 лет государственная казна получит 34 млн евро за аренду общественных структур, используемых в парке.