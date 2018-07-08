В Андалусии появился первый пляж для некурящих

Пляж в Мотриле (Гранада) стал первым в Андалусии и одним из немногих в Испании, где нельзя курить.

Запрет на курение распространяется на участок протяжённостью 500 м между резиденцией Villa Astrida и клубом Los Moriscos, где начинается пляж Playa Granada.

Инициатива принадлежит санитарному управлению Гранады и местной больнице. Она направлена на создание новых пространств без дыма и табачных отходов, продвижение здорового образа жизни, повышение качества экологии и улучшение имиджа побережья Коста-Тропикаль как среди туристов, так и среди местного населения.

В мэрии подчёркивают, что цель проекта заключается не в том, чтобы наказывать нарушителей, а в том, чтобы повышать сознательность и распространять идею важности борьбы с курением.