В Альмерии запретили гулять с надувными женщинами

Это место популярно у иностранных туристов, которые часто устраивают здесь мальчишники и девичники. Привычным атрибутом таких вечеринок становятся резиновые женщины и другие секс-игрушки. С ними нетрезвые отдыхающие нередко появляются на городских улицах, пляжах и набережной.

Теперь такое поведение будет караться штрафом до 1000 евро. В мэрии подчеркнули, что не хотят портить туристам отдых, однако не могут оставлять без внимания случая особо непристойного поведения.