В аэропорту Тенерифе появились новые зоны для работы и отдыха

В аэропорту Тенерифе-Северный ввели в эксплуатацию две новые пространства для работы и для отдыха. Они расположены в зоне внутренних вылетов рядом с детской площадкой на верхнем уровне здания терминала.

В новой зоне - шесть трёхместных диванов, десять гамаков и два рабочих стола, за которыми могут разместиться до восьми человек. Кроме того, были установлены восемь небольших колонн с розетками и USB-портами для зарядки.

Компания Aena вложила в этот проект 18 тысяч евро, основная часть из этой суммы ушла на мебель. Улучшения были запланированы Программой развития аэропорта Тенерифе-Северный, которая направлена на повышение качества обслуживания пассажиров аэропорта.