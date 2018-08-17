В аэропорту Малаги появилась автоматическая система паспортного контроля

Национальная полиция занялась активным распространением рекомендаций по использованию новых приборов среди пассажиров. Система Automated Border Control (ABC) позволяет ускорить процесс прохождения контроля, а также повысить безопасность границ. Отмечается, что она представляет собой важный инструмент в борьбе с террористической угрозой.

Модулями ABC могут воспользоваться путешественники из стран Шенгенской зоны и Европейского Союза, прибывающие в Малагу из других стран. Система может идентифицировать совершеннолетних обладателей удостоверений личности или электронных паспортов с помощью двухступенчатой проверки биометрических данных, фотографий и отпечатков пальцев. Также система автоматически распознаёт документы, удостоверяющие личность пассажира.

Нововведения позволят сократить время ожидания в очереди на паспортном контроле. Автоматический контроль можно пройти менее чем за 20 секунд без встречи лицом к лицу с представителями правоохранительных органов.