В аэропорту Мадрида намечается двухдневная забастовка

28 и 29 июня операторы наземного движения мадридского аэропорта Барахас имени Адольфо Суареса намерены провести забастовку. Подобным образом они протестуют против отсутствия гарантий занятости.

Шесть лет назад из-за забастовки диспетчеров воздушное пространство Испании оказалось закрытым на сутки, что привело к длительным задержкам рейсов и хаосу среди сотен тысяч пассажиров.

Операторы наземного движения выступают против изменений в трудовых договорах, внесенных подчиняющейся Министерству транспорта компанией Ineco. Их забастовка намечена на один из самых активных периодов года, когда тысячи людей улетают из Мадрида и приезжают в столицу.