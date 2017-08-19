В аэропорту Барселоны отменены забастовки из-за теракта

Сотрудники служб безопасности аэропорта Барселоны, планировавшие продолжить забастовки, отменили их в связи с террористическими актами в Каталонии, сообщают информационные агентства Испании.

Кроме того, сотрудники аэропорта отметили митинг, который должен был пройти в пятницу на улице Диагональ в Барселоне.

Забастовки служб безопасности проходили практически ежедневно до трагических событий четверга. Из-за них в аэропорта "Эль-Прат" скапливались длинные очереди, а отвечать за безопасность вынуждены были сотрудники полиции.