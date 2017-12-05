В аэропортах Мадрида и Барселоны появятся бесплатные стоянки для встречающих и провожающих

В 2018 году в аэропорту Мадрида появится новая бесплатная экспресс-парковка для тех, кто привозит или забирает пассажиров. Как сообщают информационные агентства Испании, продолжительность бесплатной стоянки составит 15 минут. Кроме того, аналогичный сервис появится и в аэропорту Эль-Прат в Барселоне. Данная мера призвана упорядочить движение автотранспорта в окрестностях воздушных узлов и упростить встречу прилетающих благодаря расположению стоянок возле терминалов.

Сопутствующие работы потребуют реорганизации подъездов к терминалам, адаптации бордюров и подготовки технического оборудования. Все заезжающие на бесплатную парковку автомобили должны быть идентифицированы по номерным знакам, что повысит уровень безопасности в аэропорту.

Новые стоянки будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2018 года и отмечены надлежащим образом на подъездах к аэропорту. Для парковки более чем на 15 минут управляющая компания Aena рекомендует использовать другие виды стоянок. В аэропортах Аликанте, Бильбао, Малаги, Менорки, Пальмы и Валенсии, где уже были осуществлены аналогичные изменения, новшества в организации стоянок позволили урегулировать дорожное движение и упростить доступ к аэропорту.