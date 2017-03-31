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          Новости Испании » Новости » Туризм » В 23 дворцах Мадрида пройдут дни открытых дверей

          В 23 дворцах Мадрида пройдут дни открытых дверей

          21:22 31.03.2017

          В рамках инициативы «Добро пожаловать в музей» Бюро культуры и туризма мадридского регионального правительства организует дни открытых дверей в 23 дворцах столицы и ее окрестностей, сообщают информационные агентства Испании. Мероприятие продлится с апреля по июль. Его программа включает в себя бесплатные экскурсии, театрализованные маршруты, концерты и конференции.

          Принять участие в маршрутах, которые будут проводиться с понедельника по воскресенье, смогут около 9 000 человек. Для этого необходима предварительная запись, которая ведется на сайте www.madrid.org/palacios2017.

          Во дворце герцогов Сантонья в квартале Лас-Летрас, где располагается штаб-квартира Палаты торговли и промышленности, в апреле и мае в течение двух уикендов будут проводиться театрализованные визиты. Записаться на участие в них также можно по приведенной выше ссылке. 

          В мае и июне в Мадриде состоится цикл концертов под открытым небом, которые пройдут в садах дворца Амбоахе (Посольство Италии), дворцах Буэнависта (Генеральный штаб армии), Фернан Нуньес (Фонд железных дорог Испании), Сантонья и Бауэр (Высшая школа пения Мадрида). Для их посещения также необходима предварительная запись, которая начнется в первую неделю мая. 

          Помимо этого, Генеральное управление культурным наследием организует серию конференций, которые проведут авторы публикации «Дворцы Мадрида» (Palacios de Madrid). Они расскажут о различных типах существующих в регионе построек подобного рода. 

          В целом в ходе мероприятия можно будет посетить дворцы Буэнависта, Хавьер Гонсалес-Лонгория (офис Генерального общества авторов и издателей), Фернан Нуньес, дворец маркиза Каса Риера (Министерство развития), дворец маркизов Амбоахе (резиденция посла Италии) и Годой (Центр политических и конституциональных исследований), особняк маркиза Рафаль (резиденция посла Бельгии), дворец герцогини Парсент (Министерство юстиции), дворец Ларедо (Международный центр исторических исследований Cisneros), особняк Хоакин Соролья, дом-дворец дона Мануэля Гонсалеса Лонгории (Нотариальная коллегия Мадрида), дворец парка Флоридо (Музей Лазаро Гальдиано), дворец Бауэр (Высшая школа пения Мадрида), дворец маркиза Вильяфранка (Королевская академия инженерии), дворец маркиза Фонтальба (Генеральная прокуратура), дворец Аргуэсо (Посольство Аргентины), дворец маркизов Санта Крус, дворец герцогов Ихар (Посольство Португалии), дворец Инфанта Дона Луиса де Борбон в муниципалитете Боадилья-дель-Монте, дворец Виана (Министерство иностранных дел и сотрудничества), особняк дона Хоакина Санчеса де Тока (резиденция Посла Бразилии) и дворец маркиза Саламанка (Фонд банка BBVA).

          Темы: Туризм  Мадрид

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