Uber намерен вернуться в Барселону

Компания Uber работает над тем, чтобы вновь выйти на рынок Барселоны с услугой «аренда автомобиля с водителем».

После решения суда, вынесенного в декабре 2014 года, компания была вынуждена уйти из столицы Каталонии. Суд постановил приостановить предоставление услуги UberPop, который исчез не только из столицы Каталонии, но и из Мадрида и Валенсии. В испанскую столицу Uber вернулся в марте 2016 года с лицензией на предоставление в аренду авто с водителем.

Американская компания пока не назвала точную дату возвращения в Барселону.

Расширение Uber в Барселоне совпадает с конфликтом между такси и арендными автомобилями с водителем, в свете которого в конце прошлого года испанское Министерство развития согласовало новые требования к услугам по перевозке пассажиров.