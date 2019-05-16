Туристов из Германии, США и Великобритании предупредили о разгуле преступности в Барселоне

СМИ и официальные представительства сразу нескольких стран выступили с предупреждениями о всплеске преступности в Барселоне.
«В туристических районах Барселоны проблемы с безопасностью», - предупреждает немецкое издание Der Spiegel. Авторы отмечают, что довольно долго Барселона оставалась безопасным городом - одним из самых безопасных в Европе. Но это в прошлом, констатируют они, обращая внимание на участившиеся кражи и ограбления в центре каталонской столицы.
С похожим сообщением выступила и британская BBC: в Барселоне стало небезопасно - орудуют карманники и налетчики. В качестве яркого примера приводится недавний инцидент с послом Афганистана, на которого напали в Барселоне и сняли с него дорогие часы.
Тревогу забили и в посольстве США, которое предостерегло американских туристов. В среду было опубликовано заявление о росте преступности в туристических зонах Барселоны. «Местные власти предупредили о значительном всплеске ограблений. Срывают украшения, сумки и часы», - предупреждает посольство и просит туристов не оказывать сопротивления в случае нападения. Кроме того, не следует выставлять напоказ свои драгоценности, советуют в диппредставительстве США.Темы: Туризм Барселона