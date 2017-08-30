Туристам покажут Барселону XIV века через очки виртуальной реальности

Андалусская компания Past View, использующая технологии дополненной реальности при разработке туристических маршрутов, 15 сентября впервые представит свой продукт в Барселоне. Как сообщают информационные агентства Испании, с помощью вышеупомянутых инноваций гости города смогут увидеть его готическую часть в новом свете. Благодаря устройству Past View, состоящему из очков виртуальной реальности и сенсорного устройства для управления, туристы погрузятся во времена второй половины XIV века и увидят картины того времени, воссозданные с помощью технологий дополненной реальности.

Двухчасовая экскурсия Barcelona Gótica охватывает площади Пласа-дель-Рей и Сан-Хауме, которые предстанут перед участниками маршрута в своем историческом виде, и откроют для себя уже исчезнувшие здания. Кроме того, они смогут понаблюдать за строительством одной из самых известных церквей каталонской столицы, базилики Санта-Мария-дель-Мар. Помимо этого, технологии Past View покажут, как выглядели улицы города в XIV веке, познакомят туристов с самыми разнообразными персонажами и даже предоставят им возможность пообщаться с известными жителями Барселоны. По словам создателей проекта, его основная задача заключалась в "создании настоящего путешествия во времени".

Новая экскурсия будет доступна с 15 сентября и станет настоящим прорывом в местной сфере туризма. Билеты поступят в продажу на сайте www.pastview.es 30 августа. Их также можно приобрести в кассе, расположенной во дворце Дальмасес, начиная с 15 сентября.

В ближайшие три года компания Past View, активно инвестирующая средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, намерена выйти на рынки Мадрида и Малаги, а также Мексики, Коста-Рики и Италии.