Туристам на Лансароте рекомендовано держаться подальше от воды

Ассоциация по безопасности, чрезвычайным ситуациям, спасению, предотвращению и ликвидации пожаров Лансароте рекомендует воздержаться от купания на острове Грасьоса и на побережье Калета-де-Фамара в Тегисе (Лансароте) в связи с нашествием медуз.

Специалисты отмечают, что физалия, также известная как португальский кораблик, на самом деле не является медузой, но при этом её укусы являются болезненными и опасными для человека. Они предупреждают, что единственный надёжный способ избежать укусов – воздержаться от купания, даже у берега. Также рекомендуется не ополаскиваться морской водой, поскольку в ней могут оставаться фрагменты физалии, а также ни в коем случае не дотрагиваться до этих медузоидных существ.

Кроме того, специалисты призывают обращать внимание на предупреждающие знаки, следовать инструкциям спасателей на пляжах и использовать одежду, которая полностью покрывает тело.

Эксперты также дали рекомендации о том, как необходимо действовать в случае укуса. В первую очередь следует обработать место повреждения физраствором, но не использовать для этих целей пресную воду, аммиак, мочу или уксус, затем с помощью щипцов убрать оставшиеся на коже щупальца, приложить на 5-15 минут холод или лёд, избегая прямого контакта с кожей, не чесать место укуса и избегать попадания солнечных лучей.