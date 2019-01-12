The New York Times включил Кадис в список лучших направлений для путешествий в 2019 году

Провинция Кадис вошла в список из 52 мест, которые американский журнал The New York Times советует посетить в 2019 году.
Кадис занял 50-е место и стал единственной провинцией Испании, попавшей в рейтинг. Возглавили список Пуэрто-Рико, Хампи (Индия) и Санта-Барбара (США).
Американское издание выделило Кадис как один из древнейших городов Европы и центр торговли с внушительной историей, атмосфера которого «больше походит на Гавану, чем на Мадрид». Также отмечается «кулинарное возрождение» андалусского города с приходом новых заведений, таких как Saja River и Código de Barra, которые дополняют гастрономическое предложение, ставшее классикой в ресторанах El Faro или Aponiente.
The New York Times также рекомендует совершить поездку в Херес, где производят одноимённые вина, а также побывать в традиционных андалусских «белых» городах, например, в Вехер-де-ла-Фронтера.Темы: Туризм Кадис