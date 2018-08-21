Тенерифе – главное пляжное направление британских семей

В десятке ещё 3 испанских направления: Лансароте, Коста-Бланка и Ибица.

Опрос показал, что 54% британских семей ценит, чтобы пляжный отдых во время летнего отпуска сопровождался хорошей погодой. 40% отметили, что выбирают отпуск за пределами Соединённого Королевства с той целью, чтобы дети знакомились с разными культурами. Столько же респондентов заявили, что предпочитают зарубежные направления, поскольку за границей пляжи лучше, чем в Великобритании. 34% считают, что соотношение цена-качество на пляжах в их стране хуже, чем в других частях Европы.

Британцы лидируют среди иностранных туристов по количеству визитов на Тенерифе. В 2017 году остров посетило более 2 млн британских туристов, а с начала 2018 года их число составило более 965 тысяч.