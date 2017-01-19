Таксисты Барселоны намерены провести забастовку 2 февраля

Крупнейшие ассоциации таксистов Барселоны намерены приостановить свою работу утром 2 февраля, сообщает La Vanguardia. Таким образом они намерены привлечь внимание к пассивности властей, в особенности мэрии каталонской столицы.

В минувший понедельник тысячи водителей спровоцировали многокилометровые пробки на крупнейших кольцевых развязках города своим "улиточным маршем", который продлился несколько часов. Таксисты завили, что это только предупреждение, и дальнейшее неприятие мер городской администрацией повлечет за собой более серьезные последствия.

Теперь организации Élite Taxi, Taxi Companys, Stac, Anget, Paktaxi, Taxistas Latinos Unidos и Cooperativa Industria del Taxi намерены провести еще одну массовую акцию. Кроме того, они запланировали марш по улицам Барселоны, который завершится на площади Сан-Жауме.

"Мы хотим, чтобы Городская гвардия применяла Регламент движения наземного транспорта по отношению к компаниям, имеющим лицензии на пассажирские перевозки", - объяснил пресс-секретарь Élite Taxi Альберто Альварес. "Эти автомобили должны обслуживать только подтвержденные заказы и не циркулировать по улицам в поисках клиентов", - заявил он.

Кроме того, организаторы маршей хотят, чтобы Городская гвардия следила за порядком на полосах, выделенных для автобусов и такси, тем самым сохраняя их эффективность. Водители также требуют возможности совершать те же маневры, что и автобусы, и просят повысить уровень контроля в Олимпийском порту и усовершенствовать степень подготовки муниципальной полиции.