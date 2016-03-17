Страстная неделя в Испании начнется с непогоды

Первые дни Страстной недели, или Semana Santa, как ее называют в Испании, будут омрачены приходом шторма атлантического происхождения, который принесет дожди в большую часть страны, за исключением средиземноморского региона. Такой прогноз дает испанское Государственное метеорологическое агентство (АЕМЕТ).

В пятницу, 18 марта, дождь придет с запада Испании и будет продолжаться в субботу и воскресенье. В понедельник и вторник ситуация с погодой будет нестабильной, считают метеорологи. Небо будет пасмурным, возможны ливни, которые могут начаться и на Балеарских островах. В среду и четверг "неопределенность остается высокой", осадки могут уменьшиться, но температура воздуха вряд ли будет повышаться.

В течение первых праздничных дней, которые начинаются в Испании с пятницы, 25 марта, уровень снежного покрова в горах будет оставаться высоким 1000/1300 метров на севере Испании и 1100/1400 метров в остальных частях. Над большей частью горных хребтов ожидаются снегопады.

Ветер будет преимущественно южный в пятницу и субботу, в воскресенье – с переменным направлением. Возможны интервалы сильного ветра с северо-восточного побережья Галисии.

На Канарских островах ситуация будет определяться ветрами с севера и северо-востока. Возможны небольшие дожди в субботу и воскресенье, которые будут чуть сильнее на севере островов.

Ожидается, что на грядущих выходных, совпадающих со школьными каникулами, температура воздуха начнет расти на севере, северо-востоке Испании и Балеарских островах. На юге, в центральной части и на Канарах, напротив, будет понижаться. В субботу в средиземноморских городах, таких как Валенсия и Аликанте, столбики термометров поднимутся максимум до 15-17, ночью будет около 9-11 градусов.

В Андалусии воздух будет прогреваться до 16-18 градусов в провинциях Альмерия, Кордова, Кадис, Севилья и Уэльва. Минимальные температуры будут зафиксированы в Гаранаде - 4 градуса, а в Альмерии, Кадисе и Севилье – 11.

В Мадриде во все праздничные дни небо будет практически полностью покрыто тучами, будет идти дождь. Минимальная температура будет 5, а максимальная – 12 градусов.

Кастилия и Леон переживут самые холодные дни с минимальной температурой в 1 градус ниже ноля и 3 градуса выше - в большей части этого региона. Теплее всего будет в провинциях Самора - 12 градусов, в Паленсии - 11, в Бургосе и Леоне - 10 градусов.

В Эстремадуре максимум будет в районе 13, а минимум на уровне 6 градусов. Кастилья-Ла-Манча и Толедо будут иметь очень близкие температуры: максимум -13 и минимум – 5 градусов.