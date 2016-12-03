Столица Майорки отныне будет называться Пальма

Парламент Балеарских островов внес поправки в закон, в соответствии с которыми столица острова Майорка отныне будет называться просто Пальма. Как сообщают информационные агентства Испании, нынешняя модификация топонима стала уже третьей с 2008 года. В Уставе региона название столицы было прописано как Пальма, однако ее мэрия использовала Пальма-де-Майорка в качестве официального топонима. В 2008 году правительство автономии одобрило вышеупомянутый закон, в соответствии с которым последняя часть названия с отсылкой к острову была упразднена. В 2012 году оно вновь было принято в полном варианте.
Во вторник правительство вновь пересмотрело закон, против чего высказались представители консервативной Народной партии (PP), регионального объединения El Pi и партия Ciudadanos. Они требовали, чтобы в названии столицы фигурировало упоминание острова, что должно было поспособствовать продвижению архипелага как туристического направления. Впрочем, в ходе дебатов представители левосторонних парламентских групп настояли на том, что Пальма – историческое название города, что подтверждают и эксперты в области топонимики. Стремление своих оппонентов сохранить название Пальма-де-Майорка они назвали проявлением провинциальности и желанием избежать путаницы с другими муниципалитетами.
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