Столица Майорки отныне будет называться Пальма

Парламент Балеарских островов внес поправки в закон, в соответствии с которыми столица острова Майорка отныне будет называться просто Пальма. Как сообщают информационные агентства Испании, нынешняя модификация топонима стала уже третьей с 2008 года. В Уставе региона название столицы было прописано как Пальма, однако ее мэрия использовала Пальма-де-Майорка в качестве официального топонима. В 2008 году правительство автономии одобрило вышеупомянутый закон, в соответствии с которым последняя часть названия с отсылкой к острову была упразднена. В 2012 году оно вновь было принято в полном варианте.