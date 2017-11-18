США предупреждают о возможных терактах в Европе на рождественские праздники

Госдепартамент США рекомендует туристам соблюдать меры предосторожности, в особенности во время народных гуляний. По мнению американского правительства, инциденты во Франции, России, Швеции, Соединённом Королевстве, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что ДАИШ, Аль-Каида и другие организации способны спланировать и осуществить атаки в Европе, несмотря на усилия европейских властей по борьбе с терроризмом. Ведомство напомнило о том, что в декабре 2016 года был совершён теракт на рождественской ярмарке в Берлине, а в новогоднюю ночь – в ночном клубе в Стамбуле.

Госдеп обратил внимание на то, что целью экстремистов часто становятся туристические места, транспортные узлы, торговые центры, правительственные учреждения, а также отели, ночные клубы, рестораны, религиозные и образовательные учреждения и аэропорты.