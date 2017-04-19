Средняя стоимость проживания в отелях Испании в апреле составила 119 евро за ночь, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают информагентства страны со ссылкой на исследование портала Trivago. Составители доклада проанализировали среднюю стоимость стандартного двойного номера в 40 самых востребованных среди пользователей городах.

В общей классификации по странам Испания заняла шестое место. Самыми дорогими ее городами с точки зрения проживания оказались Барселона (168 евро за ночь), Пальма-де-Майорка (161 евро), Севилья (148), Мадрид (126) и Кордова (122 евро), а самыми экономичными – Лерида (62 евро), Луго (64), Ла-Корунья (66), Кастельон (66) и Виго (68 евро). В среднегодовом выражении самая заметная отрицательная динамика тарифов была зафиксирована в Жироне, где цены снизились на 8%. Наиболее выраженное повышение, в свою очередь, произошло в Овьедо, Касересе и Гранаде – на 28%, 25% и 24% соответственно.

В среднемесячном выражении наибольшие изменения претерпели цены на проживание в гостиницах города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где тарифы сократились на 19% - со 106 до 86 евро. Наиболее заметный рост, напротив, произошел в Кордове (54%), Севилье (54%), Касересе (34%) и Саламанке (33%).

Среди автономных сообществ самыми высокими оказались цены в Каталонии (142 евро), на Канарах (133), Балеарах (126) и в Мадриде (118 евро). В противоположном конце рейтинга разместились Галисия (67 евро), Астурия (71) и Кастилия – Ла-Манча (79 евро).

В апреле в Европе самым бюджетным оказалось размещение в отелях России (60 евро), Турции (62 евро) и Польши (62 евро), в то время как самые высокие тарифы, напротив, были зафиксированы в Дании (149 евро), Норвегии (139 евро), Великобритании (138 евро) и Австрии (133 евро). Наиболее дорогими городами оказались Женева (224 евро), Амстердам (214), Копенгаген (175), Дублин (152) и Хельсинки (137 евро).