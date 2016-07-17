Содержание квартиры на побережье Испании обходится в среднем в 1 791 евро в год

Ежегодно владельцы отпускной недвижимости на побережье Испании тратят на ее содержание 1 791 евро. К такому выводу пришли авторы доклада, составленного Организацией потребителей и пользователей (OCU). Они также отметили, что обслуживание общественных зон составляет самую значительную статью расхода: от 200 до 1 140 евро в год.

При составлении исследования эксперты OCU рассмотрели затраты на содержание 18 объектов недвижимости площадью 77 квадратных метров, расположенных на испанских побережьях. В среднем на общественные расходы собственники тратят 634 евро. Кроме того, они платят за коммунальные услуги даже при том условии, что большую часть года квартиры стоят пустыми. Так, на газ в среднем уходит 76 евро, на воду – 216 евро, а на электричество – 292 евро в год. Последняя статья расхода является второй по величине, поэтому специалисты советуют пересмотреть договор с компанией-поставщиком и снизить максимальную допустимую мощность, чтобы сократить затраты.

Кроме того, значительную часть средств владельцы отпускной недвижимости отдают в казну. В эту категорию входит налог на недвижимость (в среднем 276 евро в год), а также налог на вывоз мусора (117 евро). Помимо этого, они платят подоходный налог, размер которого составляет 2% от кадастровой стоимости объекта, или 1,1% в том случае, если в 2015 году или в течение десяти предшествующих лет был произведен пересмотр. Так, за квартиру в Бенидорме с кадастровой стоимостью в 75 000 евро ее владелец платит 1 500 евро в год.

Собственники также могут столкнуться с непредвиденными расходами, в том числе поломкой бытовой техники или неисправностями непосредственно в квартире или зонах общего пользования. Страховка обходится в среднем в 180 евро в год. Ее стоимость можно снизить в том случае, если договор составлен с той же компанией, что и на основное место проживания.

Компенсировать все вышеозначенные траты можно за счет аренды. Впрочем, стоит учитывать, что во многих регионах Испании вступили в силу новые нормативы, регулирующие процесс сдачи отпускного жилья – например, требование о его декларации в Совете по вопросам туризма.

Тем, кто только планирует покупку недвижимости на побережье, необходимо принять во внимание обязательную оплату НДС в размере 10%, а также налога на передачу имущества, размер которого варьируется от 6% до 10% в зависимости от автономии. Помимо этого, им предстоит погасить расходы на нотариуса, регистрацию объекта и возможную комиссию агентству. По этой причине эксперты рекомендуют потенциальным покупателям тщательно проанализировать свои потребности и оценить возможности.