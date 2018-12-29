СМИ: лучшая туристическая вилла Европы находится на Ибице и принадлежит Прохорову

Вилла Sa Ferradura на Ибице получила премию Boutique Hotel Awards как лучшая частная туристическая вилла Средиземноморья. По информации Diario de Ibiza, её владельцем является российский бизнесмен Михаил Прохоров.

Конкурс Boutique Hotel Awards проводится уже в восьмой раз. В этом году число номинантов превысило 300. Организация ежегодно отбирает уникальные пространства, отели и частные виллы, которые сдаются в аренду туристам. Организаторы премии отмечают, что внимание уделяется «проектам, которые являются материализацией мечты в лучшем виде, чья история могла бы стать сюжетом для фильма».

Вилла Sa Ferradura была построена в 1970-х на небольшом островке Боск рядом с портом Сан-Мигель. Она выполнена в форме подковы, за что и получила своё название.

Площадь виллы составляет 975 м2, а общая площадь владений, включая сады, два бассейна и многочисленные зоны отдыха, достигает 12 тысяч м2. Из дома открываются виды на море и пейзажи парка Эс Амунтс.

Boutique Hotel Awards оценила красоту, уникальность, а также инновационное и концептуальное архитектурное исполнение от студии Romano Arquitectos. Также особо был отмечен интерьер, который включает собрание произведений современного искусства, отражающее историю искусства Ибицы последних 60 лет.