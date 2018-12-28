Служба безопасности аэропорта Мадрида будет бастовать до 21 января

Сотрудники компании Eulen, работающие в службе безопасности аэропорта Мадрида «Барахас», продлили забастовку до 21 января, после того как очередные переговоры с работодателем в Институте труда завершились безрезультатно.
Профсоюз Alternativa Sindical призвал охранников аэропорта присоединиться к частичным приостановкам работы. Изначально забастовка должна была охватывать период с 21 декабря по 8 января.
В официальном заявлении забастовочного комитета сообщается, что к акции присоединилось значительное количество сотрудников и, несмотря на установленный минимальный уровень предоставления услуг в 95%, приостановки работы составляют 23%.
Работники заявляют, что компания продолжает придерживаться своей позиции и не выполняет свои обязательства, предусмотренные контрактом. В забастовочном комитете призывают Eulen произвести соответствующие дополнительные выплаты, в том числе, связанные с медицинским обслуживанием, а также снабдить работников необходимыми материалами, включая тёплую одежду.Темы: Туризм Мадрид