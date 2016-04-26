Шестой сезон "Игры престолов": гид по местам съемок в Испании

В минувшее воскресенье состоялась премьера шестого сезона сериала "Игра престолов", одного из самых успешных проектов последнего десятилетия, завоевавшего миллионы поклонников по всему миру. Любопытная особенность нынешнего сезона заключается в том, что его съемки проходили в нескольких уголках Испании. Пройдемся по ним.

Так, пейзажи портового города Староместа на юго-западном побережье Простора были воссозданы в Жироне. В основном съемки проходили в окрестностях кафедрального собора Святой Девы Марии.

Между тем картины родового замка Тиреллов снимались в маленьком городке Бесалу (провинция Жирона).

Кроме того, съемочная группа посетила Пеньисколу, один из самых посещаемых пляжных курортов Валенсии. Средневековый замок папы римского Бенедикта XIII, более известного в Испании как Папа Луна, и его сады "перевоплотились" в город Миэрин. Именно там зрители увидят одного из самых популярных персонажей, Тириона Ланнистера.

В Альмерии, прославившейся в мире кинематографа благодаря съемкам вестернов, авторы воссоздали центральные равнины Эссоса, известные как Дотракийское море. В частности, для этого они посетили андалусскую пустыню Табернас.

В этих сценах было задействовано множество актеров массовки, и фанаты саги получили возможность принять участие в ее создании. Впрочем, съемки велись не только в пустыне: съемочная группа провела несколько дней в местной крепости. Ходят слухи, что на экране она может стать частью Миэрина или Дорна.

Севилья, которая также появится на экране в нынешнем сезоне, уже фигурировала в предыдущем: очертания местного алькасара можно узнать в Водных Садах или королевстве Дорн. Последнее станет одним из ключевых мест действия сюжета. В октябре прошлого года съемочная группа провела в андалусской столице несколько дней.