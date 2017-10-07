Шесть испанских отелей номинированы на премию Condé Nast Johansens

Шесть испанских отелей вошли в число финалистов престижной премии в сфере гостиничного бизнеса Condé Nast Johansens 2018, вручение которой состоится 6 ноября в Лондоне.

По информации агентства Europa Press, среди номинантов – отели, расположенные в Аликанте, Гранаде, на Балеарских и Канарских островах, а также в Валенсии.

В этом году премии присуждаются в 18 категориях. Испанские отели номинированы в шести из них: лучший отель с зоной-спа, лучший спа, самый романтичный отель, лучший отель премиум-класса, лучший сельский отель и лучший отель для проведения встреч и конференций.

Голосование продлится до 19 октября.