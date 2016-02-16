Секреты испанской кухни: «бакалао аль пиль-пиль»

«Бакалао аль пиль-пиль» повара называют «одновременно самым простым и самым сложным блюдом испанской кухни». Одно из самых знаменитых баскских блюд имеет красивую легенду. Она гласит, что один из самых важных элементов – создание правильного соуса для этого блюда из трески – был изобретен случайно баскскими рыбаками.

Вроде бы однажды нужный соус приготовился сам, застыл после морской качки и приобрел нужный цвет. С тех пор в домах Басконии его создают вручную, ровными регулярными движениями минут 15 по продолжительности. Процесс не такой простой, потому что соус не всегда «связывается». Плюс большую роль играет огонь, не очень маленький, но и не очень большой.

У вас есть уникальная возможность научиться готовить это знаменитое блюдо с помощью Хорхе де Анхель Молинера, который проведет на русском языке «Рыбный день» 23 февраля в Валенсии. Бакалао аль пиль-пиль Хорхе называет «одновременно самым простым и самым сложным блюдом испанской кухни» и обещает рассказать о всех его секретах.

Напоминаем, что заявку на участие можно оставить тут. Здесь же вы найдёте более полную информацию о мастер-классах Хорхе.