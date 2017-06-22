Самый титулованный испанский повар откроет ресторан на стадионе «Реала»

Открытие заведения Ball Berasategui запланировано на октябрь этого года. Берасатеги рассказал, что к разработке этого проекта его побудил президент клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес.

В настоящее время на территории стадиона «Реала» работают четыре ресторана. В заведениях группы компаний La Maquina, Puerta 57 и El Asador de la Esquina, подают традиционную кухню, Zen Market специализируется на азиатской, а Real Café Bernabéu отличается более неформальным стилем. Именно на площадях последнего, имеющего прямой вход с улицы Конча-Эспина, разместится Ball Berasategui. На первом этаже можно будет попробовать закуски тапас и коктейли, а на втором расположится непосредственно сам зал ресторана с 40-метровой стеклянной стеной, выходящей на футбольное поле. Идея шеф-повара заключается в том, чтобы посетители ресторана могли оценить его стиль кухни, но вместе с тем сделать заведение открытым для широкой публики.

Ball Berasategui – не первый проект именитого баскского кулинара в столице. 25 лет назад он уже выступал в роли консультанта ресторана El Amparo, располагавшегося в окрестностях улицы Хорхе-Хуан и под руководством Берасатеги ставшего одним из самых престижных заведений Мадрида того времени. Его планы на ближайшее будущее включают в себя открытие еще одного ресторана летом следующего года, на этот раз в престижном отеле Velázquez в серде квартала Саламанка, а также запуск проекта 50 segundos by Martín Berasategui в Лиссабоне. На сегодняшний день шеф-повар руководит заведениями Martín Berasategui в Ласарте-Ория (Страна Басков), Lasarte, Oria, Loidi и Fonda España в Барселоне, а также заведением MB в отеле Abama на Тенерифе. Кроме того, он выступает в роли консультанта ресторанов сети отелей Paradisus в Мексике и Доминиканской Республике.