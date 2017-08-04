Самая протяженная в Европе судоходная подземная река находится в провинции Кастельон

Протяженность реки составляет более трех километров. Пока доподлинно неизвестно, где она берет свое начало и где заканчивается. Для судоходства пригоден отрезок длиной 800 метров, еще 255 метров можно преодолеть пешком, а остальные два километра недоступны для посещений.

Продолжительность экскурсии по пещере - 45 минут. Температура воздуха в Куэвас-де-Сан-Хосе всегда составляет 20 градусов. Из соображений сохранности этого природного пространства в пещере действует ряд ограничений: под запретом находятся вход с едой, напитками и животными, а также использование фотокамер.

Помимо этого, по пещере проводятся спуски на каяках продолжительностью 1,5 часа. За это время туристы могут преодолеть расстояние в 800 метров на одно- и двухместных лодках, а затем пройти еще 250 метров по сухим галереям.

О существовании Куэвас-де-Сан-Хосе было известно еще со времен позднего палеолита, о чем свидетельствуют археологические находки у входа в пещеру, однако ее история берет свое начало в XIX веке, когда местные жители стали собираться в окрестностях по случаю Праздника цветов. Самые смелые его участники заходили непосредственно в саму пещеру.

Первая известная экспедиция состоялась в 1902 году. Тогда исследователям удалось добраться до прохода, известного как «Устье печи» (Boca del Forn). В 1915-м историк Карлос Сартоу Карререс провел еще одно частичное исследование пещеры. Чуть позже, в 1926-м, группа местных жителей прошла через «Устье печи» и добралась до «Озера Дианы», где их ждало новое препятствие – так называемая «Галерея сифонов». Спустя еще 10 лет началась постепенная адаптация пещер к посещениям туристов. В 1954 году группа спелеологов провела полноценное исследование пещеры и составила ее первый топографический план. В последующие годы в ходе дальнейших экспедиций были открыты новые галереи и сифоны. На данный момент изучено 2 348 метров Куэвас-де-Сан-Хосе.