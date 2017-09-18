Роберт Де-Ниро откроет свой первый отель в Барселоне

Каталонская компания Selenta Group и сеть Nobu Hospitality, принадлежащая Роберту Де-Ниро и японскому шеф-повару Нобу Матсухиса, достигли соглашения о переходе гостиницы Gran Hotel Torre Catalunya под управление этой сети отелей класса-люкс.

Для компании Nobu Hospitality, которая продолжает расширять свою международную сеть, это уже тринадцатый отель. В Испании ещё один отель Nobu расположен на Ибице, а в следующем году планируется открытие нового отеля в Марбелье.

Превращение Gran Hotel Torre Catalunya в Nobu Hotel Barcelona будет происходить постепенно, в несколько этапов, что позволит ему продолжать принимать гостей. Как отметило руководство гостиницы, появление Nobu на рынке Барселоны будет способствовать улучшению международного имиджа каталонской столицы.

В обновлённом отеле будет 250 номеров, а также конференц-залы и залы для проведения мероприятий. На верхнем этаже здания разместится ресторан Nobu с панорамным видом на Барселону.