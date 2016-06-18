Renfe предлагает билеты в Андалусию со скидкой до 50%

Железнодорожная компания Renfe запустила специальную акцию, в рамках которой можно будет приобрести билеты из Мадрида в Уэльву, Альхесирас и Альмерию со скидкой до 50%.

Как сообщают информагентства Испании со ссылкой на пресс-релиз Renfe, кампания, проводимая на сайте www.renfe.com, продлится до тех пор, пока не закончатся все билеты в тарифной категории Promo. Всего на трех вышеупомянутых андалусских направлениях компания предлагает 7 500 мест по особым ценам. Билеты Promo не подлежат возврату или обмену.

Акция призвана повысить популярность краткосрочных поездок в Андалусию. Так, добраться из Мадрида в Уэльву можно будет за 30,95 евро, в Альхесирас – за 36,15 евро, а в Альмерию – за 23,2 евро.