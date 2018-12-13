Renfe отменяет 154 поезда 14 декабря

Отмене подлежит 84 рейса высокоскоростных поездов AVE и дальнего следования, а также 70 поездов, курсирующих на маршрутах средней дальности. Таким образом, ходить не будут почти 22% скорых и 34,6% – обычных поездов, в соответствии с минимальными уровнями предоставления услуг, установленными Министерством развития на время этой забастовки. В Мадриде также гарантируется движение 78% пригородных поездов в часы пик и 65% – в остальное время. В Валенсии, Севилье и Мурсии минимальные уроввни варьируется от 50% до 70%.

Организатором забастовки выступает профсоюз CC.OO., который от имени работников стремится выразить несогласие с нехваткой персонала ревизорской службы. По словам представителей CC.OO. в текущих условиях «невозможно предоставлять качественные услуги и обеспечивать желаемый уровень безопасности». Они отмечают, что поезда AVE и дальнего следования всё чаще ходят без контролёров.