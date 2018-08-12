Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых платных дорог в Испании

Тарифы на проезд по платным дорогам в Испании могут отличаться в несколько раз. К тому же цены на одном и том же пункте оплаты могут меняться в зависимости от сезона, дня и даже времени суток.
В среднем по Испании тариф за 1 км составляет 14 евроцентов, а штраф за неуплату может достигать 200 евро.
Тарифы устанавливаются управляющими компаниями, в ведении которых находятся автодороги. Как правило, цены повышают в наиболее загруженные часы, чтобы увеличить доход.
В десятку самых дорогих платных дорог Испании, по данным ассоциации автомобилистов AEA, вошли:
Список самых дешёвых испанских платных автоодорог включает:
В ближайшем будущем на некоторых испанских дорогах перестанут взимать плату. Министерство развития собирается перевести в разряд бесплатных ряд трасс, срок концессии на которые в скором времени истекает. Среди них участок AP-1 на участке между Бургосом и Арминьоном, AP-7 между Аликанте и Таррагоной и AP-4 между Севильей и Кадисом.
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