Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых платных дорог в Испании

Тарифы на проезд по платным дорогам в Испании могут отличаться в несколько раз. К тому же цены на одном и том же пункте оплаты могут меняться в зависимости от сезона, дня и даже времени суток.

В среднем по Испании тариф за 1 км составляет 14 евроцентов, а штраф за неуплату может достигать 200 евро.

Тарифы устанавливаются управляющими компаниями, в ведении которых находятся автодороги. Как правило, цены повышают в наиболее загруженные часы, чтобы увеличить доход.

В десятку самых дорогих платных дорог Испании, по данным ассоциации автомобилистов AEA, вошли:

Тоннель Cadi (0,39 евро/км) Тоннель Vallvidriera (0,25 евро/км) Трасса Сан-Кугат-Манреса (0,24 евро/км) Тоннель Artxanda (0,23 евро/км) Трасса в аэропорт Барахас (0,21 евро/км) Кастельдефельдс-Вендрель (0,21 евро/км) Альто-Педрисас-Малага (0,18 евро/км) Вильяльба-Аданеро (0,17 евро/км) Кампоманес-Леон (0,16 евро/км) Мадрид-Навалькарнеро (0,16 евро/км)

Список самых дешёвых испанских платных автоодорог включает:

Трассу Пусейрос-Байона (0,05 евро/км) Ларраскиту-Сантурсе (0,07 евро/км) Каролья-Карбальо (0,07 евро/км) Севилья-Кадис (0,07 евро/км Оканья-Ла-Рода (0,08 евро/км) Ферроль-Туй (0,09 евро/км) Барселона-Ла-Жункера (0,09 евро/км) Монгат-Палафольс (0,09 евро/км) Аликанте-Картахена (0,10 евро/км) Тудела-Ирурсун (0,10 евро/км)

В ближайшем будущем на некоторых испанских дорогах перестанут взимать плату. Министерство развития собирается перевести в разряд бесплатных ряд трасс, срок концессии на которые в скором времени истекает. Среди них участок AP-1 на участке между Бургосом и Арминьоном, AP-7 между Аликанте и Таррагоной и AP-4 между Севильей и Кадисом.