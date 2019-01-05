Распродажа от Iberia: билеты от 25 евро по Европе

Авиакомпания Iberia запускает промо-акцию Viajar Más, в рамках которой цены на авиабилеты в пределах Пиренейского полуострова стартуют от 23 евро в одну сторону, по Европе – от 25 евро, в США – от 145 евро, в Азию – от 215 евро, в Латинскую Америку – от 250 евро.
Билеты по сниженным ценам можно приобрести до 22 января. Период путешествия: до 13 июня для полётов по Европе и до 1 декабря – в Америку, Азию и Африку.
Помимо дешёвых билетов по 23-25 евро в одну сторону для полётов по континентальной части Испании, акция включает билеты на Балеарские острова от 29 евро и на Канары – от 49 евро.
Самые дешёвые европейские направления акции – португальские Порту (25 евро) и Лиссабон (29 евро), а также итальянский Кальяри (29 евро). Поездка в одну сторону в Бостон или Нью-Йорк обойдётся в 145 евро, в Шанхай – от 215 евро, в Мехико – от 250 евро. Полный список направлений представлен на официальном сайте iberia.com.
Кампания распространяется на пакетные предложения перелёт+отель, а также Iberia обещает скидки до 40% на аренду автомобиля при покупке авиабилетов.Темы: Туризм