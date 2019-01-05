Распродажа от Iberia: билеты от 25 евро по Европе

Авиакомпания Iberia запускает промо-акцию Viajar Más, в рамках которой цены на авиабилеты в пределах Пиренейского полуострова стартуют от 23 евро в одну сторону, по Европе – от 25 евро, в США – от 145 евро, в Азию – от 215 евро, в Латинскую Америку – от 250 евро.